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Huzeyfe ÖZDEMİR/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

Depreme tekstil atölyesinde yakalandılar! İşte korku dolu anlar...

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Depreme tekstil atölyesinde yakalandılar! İşte korku dolu anlar...
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İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalananların korkuyla kaçtıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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  • Depreme tekstil atölyesinde yakalanan çalışanların kaçtığı ve eşyaların sallandığı anlar
  • Depreme tekstil atölyesinde yakalanan çalışanların kaçtığı ve eşyaların sallandığı anlar
  • Depreme tekstil atölyesinde yakalanan çalışanların kaçtığı ve eşyaların sallandığı anlar
  • Depreme tekstil atölyesinde yakalanan çalışanların kaçtığı ve eşyaların sallandığı anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi.

Depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalanan çalışanların masaların altına girmesi ve sarsıntının ardından koşarak binadan çıkmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülere, atölyedeki eşyaların sallandığı anlar da yansıdı.

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