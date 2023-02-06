Depreme Kayseri'de canlı yayında yakalandı! Spikerin zor anları kamerada

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AFAD'ın açıkladığı veriye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de büyük paniğe yol açtı. Kayseri’de yerel yayın yapan bir televizyonun spikeri de canlı yayında 7.6’lık depremi yaşadı.

Korku dolu anların yaşandığı depreme canlı yayında yakalanan Şeyda Tuba Çalapverdi, depreme canlı yayında yakalandı. Sakinliğini koruyan Çalapverdi, yayınına devam etti. O anlar kameralara yansıdı.

Zor anlar yaşayan Tuba Çalapverdideprem esnasında, 'Şu dakikalarda bir deprem meydana geliyor. Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Şu dakikada ayakta durmakta güçlük çekiyorum. Hemen şuraları kontrol altına alacağım. Şu dakikada artçıların yaşandığını hissedebiliyoruz. Öğle saatlerinde saat: 13:25 sıralarında bir deprem olduğunu söylemek mümkün. Stüdyo içinde deprem hissediliyor. Herkesi sakin olmaya davet ediyoruz. Kahramanmaraş’ta bir deprem meydana gelmişti. Stüdyo ciddi şekilde sallandı.' şeklinde konuştu.