Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu çalışmalarının tamamlanma tarihi belli oldu

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri İzmir'deki programları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ettikten sonra Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde büyükşehir belediyesinin bilgilendirme toplantısına katıldı.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, yaptığı açıklamada, 10 Kasım 2020'den bu yana depremin zararlarını azaltmanın yolları ve depreme karşı alınacak önlemlerle ilgili çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda 15 toplantı yaptıklarını, 2 bin 150 sayfa tutanak, 65'ten fazla rapor oluşturduklarını kaydeden Uncuoğlu, şöyle konuştu:

"Mevzuatla ilgili yapılması gerekenler, risk haritalandırma, afet yönetimi, yapı stoku, finans kaynakları yaratma, toplumsal farkındalık başta olmak üzere kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. Deprem yaşamış kentlerin belediye başkanlarını da komisyon toplantılarımıza davet ediyoruz. İzmir ve Elazığ depremleri oldukça yeni sayılabileceği için bu illeri özel olarak ziyaret etmek, buradaki çalışmaları yerinde incelemek istedik. İzmir'in ardından 11-12 Mart tarihlerinde Elazığ'da incelemelerde bulunacağız. 20 Mart'ta komisyon çalışmamızı tamamlıyoruz. İzmir'deki çalışmaların da bu açıdan bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Uncuoğlu, güvensiz yapı stokunu güvenli hale getirme konusunda kaynakların sınırlı olduğunu ve bu konuda toplum farkındalığının da yetersiz olduğunu belirterek, "Vatandaşı kentsel dönüşüme teşvik etme açısından Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar ve ortaya koyduğu yaklaşım çok önemli. Bu konuda kritik bir etkisi olacağını ve kentsel dönüşümü hızlandıracağını düşünüyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de orta hasarlı yapılarla ilgili mevzuatta büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Orta hasarlı binada vatandaşın oturması mümkün değil. Dolayısıyla orta hasarlı yapılarla ilgili mevzuatta mutlaka düzenleme yapılması gerekiyor. Büyükşehir olarak Toplum Sağlığı, İklim Değişikliği ve Çevre Koruma ile Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi olmak üzere üç yeni daire başkanlığı kurduk. Afetler olduğunda bu daire başkanlıklarını kurmanın ne kadar isabetli olduğunu anladık."