Depreme itfaiye merdiveninde yakalandılar!

Balıkesir Sındırgı'da dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, diğer çevre illerde olduğu gibi İzmir'de de hissedildi. Evde mahsur kalan bir kız çocuğunu kurtarmak için vinç merdivene çıkan itfaiye ekipleri depreme merdivende yakalandı. Çevredekilerin panikle izlediği anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İzmir’in Tire ilçesinde mahsur kalan çocuğu kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri, 6.1 büyüklüğündeki depreme vinç üzerindeyken yakalandı. O anlarda yaşanan panik ise kameraya yansıdı.

MERDİVENDEYKEN DEPREM  BAŞLADI!

İzmir'in Tire ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda evde yanlışlıkla üzerine kapı kilitlenen bir çocuğun yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdiven aracıyla ikinci kattaki daireye ulaşmaya çalıştığı sırada, saat 22.48’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İzmir'den de şiddetli şekilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem hissedildi.

PANİK ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Sarsıntı sırasında vinçte bulunan itfaiye görevlileri büyük panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar da korku içinde kaçıştı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinçteki itfaiye erlerinin sarsıntı sırasında dengeyi korumaya çalıştığı ve aşağıda bulunan vatandaşların panikle bağırdığı anlar yer aldı.

