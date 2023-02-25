Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda gözaltı sayısı 140 oldu

Güncelleme Tarihi:

#Emniyet#Deprem#Paylaşım
Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda gözaltı sayısı 140 oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 14:30

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 140'a yükseldiği açıklandı. 

Haberin Devamı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, halk üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 985 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildiği, 570 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda 140 şüphelinin gözaltına alındığı, 27'sinin tutuklandığı belirtildi.

Depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulan oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik 81 internet sitesinin kapatıldığı da kaydedilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" denildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet#Deprem#Paylaşım

BAKMADAN GEÇME!

Hangi çatlaklar tehlikeli Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#Kahramanmaraş Depremi
Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Unun kızı hakkında neler biliyoruz

Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kızı hakkında neler biliyoruz?

#Kim Jong Un
Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı? Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı? Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

#Deprem