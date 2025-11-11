Depreme en hazırlıklı kent! Belediye Başkanı duyurdu: 'Japonya'da olduğu gibi can kaybı olmayacak'

Haberin Devamı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 26. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Biz deprem yönetmeliklerine harfiyen uyan bir şehiriz. Deprem yönetmelikleri çerçevesinde bu şehirde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman Düzce'deki yapısı stoğu neredeyse yüzde 100 tamamlanmış olacak. Aynı Japonya'da olduğu gibi önemli bir depremde Düzce'de can kaybı yaşanmayacak" dedi.

Düzce'nin eski iki mahalleleri Kültür ve Şerefiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüldüğünü hatırlatan Özlü, "Bu çalışmalarımıza Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da destek veriyor. Biz Düzce Belediyesi olarak yatay mimariye büyük önem veriyoruz. Düzce'de zemin +4 şeklinde bir yapılanmaya gittik. Yüksek katlı yapılaşmalara son verdik. Biz deprem yönetmeliklerine harfiyen uyan bir şehiriz. Deprem yönetmelikleri çerçevesinde bu şehirde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman Düzce'deki yapısı stoğu neredeyse yüzde 100 tamamlanmış olacak. Aynı Japonya'da olduğu gibi önemli bir depremde Düzce'de can kaybı yaşanmayacak" diye konuştu.

"DEPREME EN HAZIRLIKLI ŞEHİR DÜZCE"

Kentin depreme en hazırlıklı şehirlerden birisi olduğunu vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "23 Kasım 2022 depremi aslında 5,9 büyüklüğündeydi ama ivmesi çok yüksekti. Şiddetle hissettiğimiz bir depremdi. Bu depremde hiçbir can kaybımız olmamıştır. Bu da konut stoğumuzun yeniliği ve depreme karşı sorumluluğumuzun hassasiyetidir diye düşünüyorum. Depreme hazırlık seviyesi bakımından şu anda yeni yapılmakta olan Kahramanmaraş bölgesindeki şehirlerimiz hariç tutulursa 1999 yılından sonraki yapılan çalışmalar sonrasında depreme en hazırlıklı şehirlerin başında Düzce gelir" şeklinde konuştu.