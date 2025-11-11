×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Depreme en hazırlıklı kent! Belediye Başkanı duyurdu: 'Japonya'da olduğu gibi can kaybı olmayacak'

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Düzce#Deprem Yönetmeliği
Depreme en hazırlıklı kent Belediye Başkanı duyurdu: Japonyada olduğu gibi can kaybı olmayacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 13:00

Depreme dayanıklı evlerin inşa edildiği kentte, yapı stoğunun yüzde 80'i yenilendi. 12 Kasım 1999 Düzce Depreminden büyük ders çıkardıklarını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Japonya'da olduğu gibi önemli bir depremde Düzce'de can kaybı yaşanmayacak" dedi.

Haberin Devamı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 26. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Biz deprem yönetmeliklerine harfiyen uyan bir şehiriz. Deprem yönetmelikleri çerçevesinde bu şehirde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman Düzce'deki yapısı stoğu neredeyse yüzde 100 tamamlanmış olacak. Aynı Japonya'da olduğu gibi önemli bir depremde Düzce'de can kaybı yaşanmayacak" dedi.

Depreme en hazırlıklı kent Belediye Başkanı duyurdu: Japonyada olduğu gibi can kaybı olmayacak

"AYNI JAPONYA'DA OLDUĞU GİBİ ÖNEMLİ BİR DEPREMDE DÜZCE'DE CAN KAYBI YAŞANMAYACAK"

Düzce'nin eski iki mahalleleri Kültür ve Şerefiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüldüğünü hatırlatan Özlü, "Bu çalışmalarımıza Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da destek veriyor. Biz Düzce Belediyesi olarak yatay mimariye büyük önem veriyoruz. Düzce'de zemin +4 şeklinde bir yapılanmaya gittik. Yüksek katlı yapılaşmalara son verdik. Biz deprem yönetmeliklerine harfiyen uyan bir şehiriz. Deprem yönetmelikleri çerçevesinde bu şehirde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman Düzce'deki yapısı stoğu neredeyse yüzde 100 tamamlanmış olacak. Aynı Japonya'da olduğu gibi önemli bir depremde Düzce'de can kaybı yaşanmayacak" diye konuştu.

Haberin Devamı

"DEPREME EN HAZIRLIKLI ŞEHİR DÜZCE"

Kentin depreme en hazırlıklı şehirlerden birisi olduğunu vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "23 Kasım 2022 depremi aslında 5,9 büyüklüğündeydi ama ivmesi çok yüksekti. Şiddetle hissettiğimiz bir depremdi. Bu depremde hiçbir can kaybımız olmamıştır. Bu da konut stoğumuzun yeniliği ve depreme karşı sorumluluğumuzun hassasiyetidir diye düşünüyorum. Depreme hazırlık seviyesi bakımından şu anda yeni yapılmakta olan Kahramanmaraş bölgesindeki şehirlerimiz hariç tutulursa 1999 yılından sonraki yapılan çalışmalar sonrasında depreme en hazırlıklı şehirlerin başında Düzce gelir" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Düzce#Deprem Yönetmeliği

BAKMADAN GEÇME!