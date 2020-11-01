Depreme derste yakalandı

Ege Ilgaz yalnızca çalışkanlığıyla değil, sportif ve kültürel kişiliğiyle de çok sevilen bir öğrenciydi. Okulda yelken ve halkoyunları kulüplerinin üyesiydi. Aynı zamanda yetenekli öğrencilerin seçildiği Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi olan Ege Ilgaz, robotik kulübünün kaptanıydı. İki yıl önce hayali olan İstanbul Erkek Lisesi’ni kazanan Ege, İstanbul’a gelerek burada okulun yurdunda kalmaya başladı. Uzaktan eğitim sürecini ise İzmir’de ailesinin yanında Bayraklı Yağcıoğlu Apartmanı’ndaki evlerinde geçiriyor, derslerine bilgisayarla katılıyordu. Depreme de ders esnasında yakalanan Ege Ilgaz, annesi ve kardeşiyle birlikte enkaz altında kaldı. Ege Ilgaz Yüksel, 5’inci sınıf öğrencisi kardeşi Dila Yüksel ve annesi Burcu Yüksel birlikte hayatlarını kaybetti.

Doktor baba Nuri Seha Yüksel’in tarifsiz acısı sadece İzmir’i değil, tüm Türkiye’yi bir defa daha yasa boğdu. İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, “Bütün İEL camiası büyük bir üzüntü içerisindedir” dedi.