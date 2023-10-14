Depreme dayanıksız olan 1583 okul yeniden yapıldı

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Tekirdağ’da İl Değerlendirme Toplantısı’na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda depreme karşı yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi: “Türkiye’de 20 milyon öğrenci bulunuyor. 1 milyona yakın öğretmenimiz ve 76 binin üzerinde de kurumumuz var. 2000 öncesi yapı stokumuzun neredeyse tamamının Türkiye genelinde tahkik işlemlerini yaptık. 2013’ten itibaren özellikle bunlardan da ihtiyaç duyulanların güçlendirme işlemlerini yaklaşık 3 bin 602 okulda yapmışız. Türkiye genelinde bin 583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda. Tekirdağ özeline geldiğimizde de burada tahkiki yapılan okul sayısı 252, bunlardan 118 tanesinde güçlendirme işlemi yapılmış, 64 tanesi de yıkılıp yapılması gereken okul. Bunlardan 48’i yapılmış durumda. Dolayısıyla deprem bizim üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan biri.

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TEKİRDAĞ’DA 10 BİN DERSLİK

Tekirdağ eğitim açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Tekirdağ genelinde toplam 13 bin 391 öğretmenimiz, 213 bin öğrencimiz var. Tekirdağ’daki eğitim ile ilgili sadece öğrenci ve öğretmen profili üzerinden baktığımızda, ortalama bir Anadolu ili büyüklüğünde bir kitleden bahsediyoruz. Devasa bir büyüklük. Derslik sayımız itibarıyla baktığımızda 7 bin 982. Bitecekler ile 2023 yılı sonu itibarıyla, buradaki derslik rakamı 9 bin 991 olacak. 2002 rakamı üzerinden baktığımızda da Tekirdağ’da 3 bin 238 derslik var. Şu an itibarıyla 10 bine yakın dersliğimiz bulunuyor. Bu da bizim açımızdan önemli bir gösterge.”