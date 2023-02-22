Depreme dayanıksız kültür merkezleri kapatıldı

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Bünyesinde devlet tiyatroları, halk kütüphanesi, toplantı ve sergi salonları ile Zonguldak Kömür Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi’nin bulunduğu AKM’de düzenlenecek tiyatro ve etkinlikler iptal edildi. Lise ve üniversiteli gençlerin ders çalıştığı bazı doktorların ise Tıpta Uzmanlık Sınavı’na hazırlandığı kütüphane, çalışmaya devam ediyor. AKM’nin taşınması için ise yeni bir yer arayışı sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca depreme dayanıklı olmadığı için Hakkari, Muş ve Çankırı’da da 3 kültür merkezinin kapatıldığı bildirildi.