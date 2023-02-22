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Depreme dayanıksız kültür merkezleri kapatıldı

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#Zonguldak#Atatürk Kültür Merkezi#Deprem
Depreme dayanıksız kültür merkezleri kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Zonguldak’ta 1993 yılında yapılan, 2019 yılında tadilatının yapılması için başvurulan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) bu yıl içerisinde tadilata alınması beklenirken Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen yazı ile depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildi.

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 Bünyesinde devlet tiyatroları, halk kütüphanesi, toplantı ve sergi salonları ile Zonguldak Kömür Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi’nin bulunduğu AKM’de düzenlenecek tiyatro ve etkinlikler iptal edildi. Lise ve üniversiteli gençlerin ders çalıştığı bazı doktorların ise Tıpta Uzmanlık Sınavı’na hazırlandığı kütüphane, çalışmaya devam ediyor. AKM’nin taşınması için ise yeni bir yer arayışı sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca depreme dayanıklı olmadığı için Hakkari, Muş ve Çankırı’da da 3 kültür merkezinin kapatıldığı bildirildi.

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#Zonguldak#Atatürk Kültür Merkezi#Deprem

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