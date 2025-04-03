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Depreme dayanıksız çıkan Ağlasun belediye binası yıkılıyor

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#Ağlasun#Burdur#Belediye
Depreme dayanıksız çıkan Ağlasun belediye binası yıkılıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 12:41

Burdur'un Ağlasun ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen belediye birimleri ve 33 iş yerinin bulunduğu binanın yıkımına başlandı.

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Ağlasun ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan, belediyeye ait 2 katlı hizmet binasının yapılan testler sonucunda depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. 2003'te zemin ve 1 katı inşa edilen, 2006'da ise 2'nci katı yapılan bina hakkında geçen yıl yıkım kararı verildi. 2'nci katta bulunan Ağlasun Belediyesi birimleri boşaltılmış eski Merkez İlkokulu binasına taşınırken, zemin ve 1'inci katlardaki 33 iş yeri ise tahliye edildi. Rapora istinaden 2 katlı binada iş makineleriyle yıkım çalışmaları başlatıldı.

Diğer yandan belediye binasının yanında bulunan İl Özel İdaresi'ne ait 4 katlı iş hanının da depreme dayanıksız raporunun verilmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde yıkılacağı öğrenildi. (DHA)

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#Ağlasun#Burdur#Belediye

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