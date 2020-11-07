Depreme ameliyatta yakalanan doktor o anları anlattı: Hastam kör olabilirdi

BİLİNCİ DE AÇIKTI

Hastamızın sağ gözünde katarakt vardı, lens uygulayacaktım. 4 kişilik ameliyathane ekibimle birlikte saat 14.45 gibi ameliyata başladık. Lokal anestezi altındaki hastamızın bilinci açıktı. Birkaç dakika sonra çok şiddetli sarsılmaya başladık. Bugüne kadar bu kadar şiddetli bir deprem yaşamamıştım, bir yerler yıkılıyor diye düşündüm.

BİNAMIZ YIKILABİLİRDİ

İçinde bulunduğumuz bina da yıkılabilirdi. Korkmamak mümkün mü? Mikroskop ve masanın yer değiştirdiğini görmek bile insanı çok tedirgin ediyor. Ancak karşımda sorumluğunu aldığım hastam vardı. Çok kritik bir andaydık, o an doğru karar almak gerekiyordu. Hastamın gözü açıktı ve ameliyatı yarıda bırakmak körlük riski yaratacaktı.

KESİCİ ALETLERİ KAÇIRDIM

Sarsıntı anında önce elimdeki kesici aletleri güvene almıştım. Sarsıntının geçmesini bekledikten sonra ameliyata devam ettim. Hem ekibim hem de hastanın soğukkanlı davranması sayesinde ameliyatı artçı sarsıntılar eşliğinde sorunsuz tamamladık. Beklemek, ameliyatı ertelemek ciddi sorun yaratacaktı, şimdi hepimizin gönlü rahat.

PANİK YAPMADILAR

Ameliyattan 3 gün sonra Opr. Dr. Küçükgül’e kontrol muayenesine giden 2 çocuk babası Peyami Nalıncı (63) ise şunları söyledi: “Deprem anında ameliyathanedeydim. Ameliyat öncesi bir sakinleştirici yapılmıştı. Sarsıntı başladığında birilerinin masaya çarptığını sandım. Ama sarsıntı şiddetlenip bir şeyler yere düşünce deprem olduğunu anladım. Ben de ameliyatın ortasında kalakaldım. Sağ olsun doktorum ve ekibi panik yapmadılar. Ameliyatı bırakabilirlerdi de. Doktorum ameliyatımı tamamladı ve sonrasında evime geldim. Meğer çok büyük bir deprem olmuş. Bu zor dakikalarda ameliyatımı başarıyla gerçekleştiren doktoruma ve ekibine de çok teşekkür ediyorum.”