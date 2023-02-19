Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremden yaralı kurtulan Zeynep Aslan: “Her yer yerle bir oldu, bizde öyle olduk”

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kahramanmaraş#Zeynep Aslan
Depremden yaralı kurtulan Zeynep Aslan: “Her yer yerle bir oldu, bizde öyle olduk”
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 08:40

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden yaralı olarak kurtulan yaralılar o anları anlattı. Deprem anında pencereden çıkarak kaçan Zeynep Aslan “Her yer yerle bir oldu, bizde öyle olduk. Hangi mahalle bizim bilmiyoruz, tanıyamıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Deprem bölgelerinden yaralı kurtulan bazı yaralılar ise Elazığ’daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavileri devam eden yaralılar, o anları anlattı.

 

“HER YER YERLE BİR OLDU, BİZDE ÖYLE OLDUK”

Şiddetli bir sarsıntı olunca korkuyla paniklediklerini dile getiren Zeynep Aslan, “Ne yapacağımızı bilemedik. Ben pencereden aşağı inmeye çalışırken o an düştüm. Bacağım kırıldı. Hareket edemedim. Yukarında parçalar düşmeye başladı. O sırada ailem beni götürdü. Hastane süreci oldu. Malatya çok yoğun olduğu için Elazığ’a geldik. Elazığ’da ameliyat oldum. Teyzem ve kuzenlerim olmak üzere hayatını kaybedenler oldu. Elazığ depreminde de biz hissetmiştik ama bu kadar şiddetli değildi. Bu çok başkaydı. Çok korktuk. Malatya şuan çok kötü durumda yaşadığımız şehir değil. Hangi mahalle bizim bilmiyoruz, tanıyamıyoruz. Her yer yerle bir oldu, bizde öyle olduk. Allah herkese yardım etsin. İnşallah toparlarız” dedi.

Haberin Devamı

“ÖLENLERİN HEPSİ BİZİM CANIMIZ, CİĞERİMİZ VE ARKADAŞLARIMIZ”

Yaralı Hasan Cağdaş ise “Gece saat 4 gibiydi. Bizim ev taş duvardı. Sağa sola savruldu. Ben sakattım. Elektrikler aynı anda kesildi ve biz yolu şaşırdık. Dışarı çıktık. Yukarında taşlar ve beton geliyordu. Komşuları telefonla aradık ama şarjlar bitti. Kapıda buz vardı. Kaçarken düştüm. Bacağım 3 yerden kırıldı. Allah devletimizi milletimizi var etsin. O ölenlerin hepsi bizim canımız, ciğerimiz ve arkadaşlarımız” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Kahramanmaraş#Zeynep Aslan

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: "İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor"

#Deprem
Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler? 'Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü'

#Kahramanmaraş Depremi
Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem