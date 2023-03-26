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Depremden sonra bodrum katta ortaya çıktı, 14 aile binayı terk etti! 'Sürekli su geliyor, çaresiziz'

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#Elazığ#Deprem#Elazığ Haberleri
Depremden sonra bodrum katta ortaya çıktı, 14 aile binayı terk etti Sürekli su geliyor, çaresiziz
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 11:38

Elazığ'da deprem felaketinden 1 hafta sonra 2 bloklu 5 katlı Nadir Apartmanı'nın bodrumu, kaynağı bilinmeyen yer altı suyu ile doldu. Sürekli su alan zemin nedeniyle 19 aileden 14'ü binayı terk etti, kalanlar ise yetkililerden kalıcı çözüm istiyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da da birçok bina hasar gördü. Kültür Mahallesi Töreli Sokak'taki 2 bloklu 5 katlı Nadir Apartmanı'nın bodrumunu ise felaketten 1 hafta sonra kaynağı belli olmayan yer altı suyu bastı.

Depremden sonra bodrum katta ortaya çıktı, 14 aile binayı terk etti Sürekli su geliyor, çaresiziz

İki kez itfaiye ekiplerince boşaltılan su, tekrar dolmaya başladı. Bu kez bina sakinleri, bodruma su pompası koyup, suyun tahliyesine başladı. Sürekli su alan zemin nedeniyle 19 aileden 14'ü binayı terk etti, kalanlar kalıcı çözüm istiyor.

Depremden sonra bodrum katta ortaya çıktı, 14 aile binayı terk etti Sürekli su geliyor, çaresiziz

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'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

19 daireden oluşan ve şu an sadece 5 ailenin kaldığı binanın sakinlerinden Leyla Kurt, "Binamızın altından su geliyor. Fakat nereden geldiği belli olmayan su, bayağı sıkıntı yaratıyor.

Depremden sonra bodrum katta ortaya çıktı, 14 aile binayı terk etti Sürekli su geliyor, çaresiziz

İtfaiye 2 defa geldi, suyu çektiler ama başa çıkamadılar. Pompa aldık, o şekilde suyu çekiyoruz. Bu suyun nereden geldiği ile ilgilenen kimse yok. Kimse bir şey yapmıyor, çaresiz kaldık, korkuyoruz.

Depremden sonra bodrum katta ortaya çıktı, 14 aile binayı terk etti Sürekli su geliyor, çaresiziz

Korkudan evlere girilmiyor, can güvenliğimiz yok. 200'den fazla insan oturuyordu.

Depremden sonra bodrum katta ortaya çıktı, 14 aile binayı terk etti Sürekli su geliyor, çaresiziz

Şu anda toplasan 20 kişi bile kalmadı. Devletimizden bir ricada bulunuyorum; bizim bu sıkıntımızı gidersinler" dedi.

Depremden sonra bodrum katta ortaya çıktı, 14 aile binayı terk etti Sürekli su geliyor, çaresiziz

'24 SAAT SU TAHLİYESİ YAPIYORUZ'

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15 yıldır binada oturduğunu söyleyen Sezai Cebir de "Binamızda Maraş depreminden 1 hafta sonra yer altı kaynağı suyu çıktı. Belediyeye bildirdik, inceleyip baktılar ve bu suya karışmadıklarını söylediler.

Depremden sonra bodrum katta ortaya çıktı, 14 aile binayı terk etti Sürekli su geliyor, çaresiziz

Çevre ve Şehirciliğe gittik. Onlar da aynı bilgiyi bize verdi. 1 aydan fazladır binamıza su geliyor.

Depremden sonra bodrum katta ortaya çıktı, 14 aile binayı terk etti Sürekli su geliyor, çaresiziz

Bodrumumuz sürekli su doluyor. 24 saat su tahliyesi yapıyoruz. Bundan rahatsızız. 19 dairelik binamızda 5 aile kaldı.

Depremden sonra bodrum katta ortaya çıktı, 14 aile binayı terk etti Sürekli su geliyor, çaresiziz

Binamızı terk etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü binamız şu anda risk altında. Yetkililerden binamıza ivedi bir şekilde bakılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Depremden sonra bodrum katta ortaya çıktı, 14 aile binayı terk etti Sürekli su geliyor, çaresiziz

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#Elazığ#Deprem#Elazığ Haberleri

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