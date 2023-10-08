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Depremden sonra Antalya'ya yerleşen genç, trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Mustafa Kerem Akbulut#Kahramanmaraş#Antalya
Depremden sonra Antalyaya yerleşen genç, trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 15:16

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ailesi ile Hatay'dan Antalya'ya gelen Mustafa Kerem Akbulut (20), motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi Kadriye yolunda meydana geldi. Kundu Kadriye istikametinde seyir halinde olan Mustafa Kerem Akbulut'un kullandığı 31 AGC 917 plakalı motosiklet, virajı alamayınca karşı yönden gelen 07 BDM 835 plakalı otomobil ile çarpıştı. Arkadan gelen DEG W2121 plakalı araç da Akbulut'un motosikletine çarptı.

Depremden sonra Antalyaya yerleşen genç, trafik kazasında hayatını kaybetti

Sağlık ekibi, ağır yaralı Akbulut'u, Serik'teki özel hastaneye götürdü. Akbulut, kurtarılamadı. Akbulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Babası Murat Yusuf Akbulut tarafından teslim alınan Akbulut'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Hatay'ın Antakya ilçesine götürüldü. Akbulut ailesinin, 6 Şubat'taki deprem sonrası Antakya'dan Antalya'ya geldiği öğrenildi.

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#Mustafa Kerem Akbulut#Kahramanmaraş#Antalya

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