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Depremden saatler önce Türkiye birincisi olmuşlardı... Şimdi antrenman sahasında yaşıyor çadırkentte yarışmalara hazırlanıyorlar

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#Adıyaman#Sporcu#Madalya
Depremden saatler önce Türkiye birincisi olmuşlardı... Şimdi antrenman sahasında yaşıyor çadırkentte yarışmalara hazırlanıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 15:43

5 Şubat tarihinde Atletizm alanında Bursa'dan 5 madalya ile Adıyaman'a geri dönerken 4 sporcu felaketi yaşadı. Deprem felaketinin ardından hayallerinden vazgeçmeyen 4 genç sporcu için şimdi çadırkent antrenman sahaları oldu. Bu 4 genç sporcunun azim dolu hikayesini ise CNN TÜRK muhabiri Burçak Bozkuş ve kameraman Halil Kahraman aktardı.

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Hatice Türk, Kübra Dalmış, Gülşen Akyüz ve Bensu İzci 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden bir gün önce kazanma sevinci yaşayıp beş madalya aldılar. Sevinçle memleketleri Adıyaman’a dönen sporcular dönüş yolunda felaketi yaşadılar. Şimdi ise yaşları küçük ama hedefleri hayalleri kendilerinden büyük olan dört sporcu, çadırkentte antrenmanlarına devam ediyor ve Milli takımı hedefliyorlar. Yaşam mücadelesinin devam ettiği Adıyaman’daki çadırkent ise onların artıkhem evi hem de antrenman yeri oldu.

Hatice Türk, “Depremden bir gün önce Bursa’daydık. Ben 2000 metre yürüyüşte Türkiye birincisi oldum. Otobüste gelirken çok eğlendik ama deprem haberi geldi. Deprem haberi geldiğinde herkes birden durdu, çok kötüydü.” ifadelerini kullandı.

Depremden saatler önce Türkiye birincisi olmuşlardı... Şimdi antrenman sahasında yaşıyor çadırkentte yarışmalara hazırlanıyorlar

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Kübra Dalmış, “Ben oradaydım, yoldaydım, geliyordum. Çok mutluyduk. Hepimiz sonra buraya geldik. deprem haberini aldık. Hepimiz çok üzüldük. Çünkü hepimiz ailemizin enkaz altında kaldığını düşünüyorduk. Çünkü Adıyaman’da bir şey kalmamıştı. Geldik, antrenörümüz sayesinde o şokları atlattık. Ailemle birlikte çadırkentte kalıyorum. Önceden antrenman yaptığım yerde şu an evimi belledim ve burada yaşayıp kalkıyoruz” dedi.

Depremden saatler önce Türkiye birincisi olmuşlardı... Şimdi antrenman sahasında yaşıyor çadırkentte yarışmalara hazırlanıyorlar

PES ETMEK BİZİM İŞİMİZ DEĞİL

Gülşen Akyüz, “Burası hem evim hem antrenman pistim. Depremden önce buraya her zaman gidip geliyorduk. Düzenli olarak antrenmanımızı sürdürüyorduk. Yarışmalarımıza gidiyorduk. Her zaman düzenli olarak şampiyonlukla geliyorduk. Madalyalarımızla Türkiye birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ama şu an hem evimiz hem antrenman yaptığımız yer oldu. Yani psikolojimizi toplamak o kadar kolay olmadı. Antrenmanlara tekrar başladık. Kampa gideceğiz. Daha iyi dereceler yapmak için hazırlanacağız. Vazgeçmiyoruz. Pes etmek bizim işimiz değil. Bence antrenmanlarımıza devam, hedeflerimize devam.” sözlerini kullandı.

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Depremden saatler önce Türkiye birincisi olmuşlardı... Şimdi antrenman sahasında yaşıyor çadırkentte yarışmalara hazırlanıyorlar

Bensu İzci, “Pes etmemeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Ailemle kalıyorum. Her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz. Hayallerimiz hedeflerimiz için. Hedefimiz şu anda milli takım ,sonrasında Avrupa şampiyonluğu. Hayalleri olan bir insan için hiçbir engel yoktur.” ifadelerini kullandı.

Antrenör Elmas Akıncı, “Şu an önceden burası güzel bir atletizm pisti gibi güzel bir ortamımız vardı. Şimdi ise çadırkent oldu ama ben yine de çocukları psikolojik duygularını yerine getirmek için antrenmana devam etmek istedim. Hiçbir zaman pes etmedik. Biz bu durumda ne olursa olsun her zaman arkalarında durdum.” dedi.

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#Adıyaman#Sporcu#Madalya

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