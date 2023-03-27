Depremden kurtuldu, gittiği Zonguldak'ta kazada hayatını kaybetti

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Kaza, Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan deprem nedeniyle Ereğli ilçesine gelen Güler Ballıkaya, dün saat 21.00 sıralarında oğluyla yoldan karşıya geçmek istedi. F.D yönetimindeki 67 UG 444 plakalı hafif ticari araç Güler Ballıkaya'ya çarptı. Çarpmayla bölünmüş yolun karşı tarafına savrulan Ballıkaya'ya ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazayı görenler hemen 112'yi arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ballıkaya, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ballıkaya yaşamını yitirdi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Olayın şokunu yaşayan Ballıkaya'nın ismi öğrenilemeyen oğlu, depremden kurtuldukların ancak annesinin kazada yaşamını yitirdiğini söyleyerek gözyaşı döktü. Ticari aracın sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.