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Depremden kurtuldu, gittiği Zonguldak'ta kazada hayatını kaybetti

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#Deprem#Zonguldak#Kaza
Depremden kurtuldu, gittiği Zonguldakta kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 14:32

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı Güler Ballıkaya (76) hayatını kaybetti. Ballıkaya'nın Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Ereğli'ye geldiği öğrenildi.

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Kaza, Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan deprem nedeniyle Ereğli ilçesine gelen Güler Ballıkaya, dün saat 21.00 sıralarında oğluyla yoldan karşıya geçmek istedi. F.D yönetimindeki 67 UG 444 plakalı hafif ticari araç Güler Ballıkaya'ya çarptı. Çarpmayla bölünmüş yolun karşı tarafına savrulan Ballıkaya'ya ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazayı görenler hemen 112'yi arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ballıkaya, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ballıkaya yaşamını yitirdi.

Depremden kurtuldu, gittiği Zonguldakta kazada hayatını kaybetti

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Olayın şokunu yaşayan Ballıkaya'nın ismi öğrenilemeyen oğlu, depremden kurtuldukların ancak annesinin kazada yaşamını yitirdiğini söyleyerek gözyaşı döktü. Ticari aracın sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.

Depremden kurtuldu, gittiği Zonguldakta kazada hayatını kaybetti

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#Deprem#Zonguldak#Kaza

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