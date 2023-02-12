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Depremden kurtuldu, geldiği Kütahya'da yangında hayatını kaybetti

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#KÜTAHYA#Deprem#Afad
Depremden kurtuldu, geldiği Kütahyada yangında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 18:00

KÜTAHYA'ya depremin vurduğu İskenderun'dan gelip, polis kızlarının evine yerleşen Çakmak ailesi çıkan yangında dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan baba Necip Çakmak hayatını kaybetti, eşi ile 2 çocuğunun tedavisi sürüyor.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde oturan Necip Çakmak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar görünce eşi Sönmez, çocukları Besim ve Kübra Nur'u da yanına alarak, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan diğer kızı Fatma Çakmak'ın yanına geldi.

Çakmak ailesi, polis kızlarının oturduğu Mithatpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki eve yerleşti. Binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanında, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Binayı, kısa sürede yoğun duman bastı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, araç merdivenle 3'üncü kata yerleşen Çakmak ailesini tahliye etti. Dumandan etkilenen aile üyeleri, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşi ile çocuklarının tedavisi ise sürüyor. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#KÜTAHYA#Deprem#Afad

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