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Depremden kurtuldu, depremzedeler için gönüllü çalışıyor

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#Kahramanmaraş#Deprem#Ebru Kanlıdere
Depremden kurtuldu, depremzedeler için gönüllü çalışıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 11:25

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde evi ağır hasar gören Ebru Kanlıdere (40), ailesiyle geldiği Ankara'da, bölgeden tahliye edilen depremzedeler için oluşturulan Çankaya Belediyesi'nin yardım dağıtım merkezinde gönüllü olarak çalışıyor.

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Kahramanmaraş'ta oturdukları 9 katlı apartman depremde ağır hasar gören Ebru Kanlıdere, annesi ve 3 kardeşi ile Ankara'daki yakınlarının yanına yerleşti. Kanlıdere, Çankaya Belediyesince bölgeden tahliye edilen depremzedeler için Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda oluşturulan yardım dağıtım merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Kanlıdere, merkezde toplanan yardımları düzenleyip, ihtiyacı olan depremzedelere teslim ediyor. Kanlıdere, bölgeye gönderilecek yardımları da aynı şekilde düzenleyip kolilere yerleştiriyor.

Ebru Kanlıdere, deprem bölgesinden geldikten sonra evde oturamadığını söyleyerek, "Ben de bir depremzedeyim. Bir şeyler yapmak istedim. Bu yüzden geldiğim günden bu yana gönüllü olarak çalışıyorum. Depremzede ailelerimizi ben çok iyi anlayabiliyorum. Onlarla empati yapabiliyorum. Onlar buradan eşyaları alırken üzülerek, incinerek alıyorlar. Ve ben onlara diyorum ki; 'Üzülmeyin; ben de sizin gibi depremzedeyim' diyerek teselli ediyorum. O yaşadığımız felaketin izlerini silmemiz çok zor. Aynı acıyı ben de yaşadım ve hala da yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Depremden kurtuldu, depremzedeler için gönüllü çalışıyor

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#Kahramanmaraş#Deprem#Ebru Kanlıdere

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