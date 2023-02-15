Depremden kurtulan çift, dünyaya gelen bebeklerine 'umut' adını verdi

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan Koluş ailesinin evi, depremde hasar gördü. 9 aylık hamile olan ve doğum için gün sayan Kübra Koluş, eşi Ebubekir Koluş ile birlikte Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan akrabalarının yanına geldi. Dün özel bir hastanede doğuma alınan Kübra Koluş, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Aile, sağlık durumu iyi olan 4'üncü çocuklarına ‘Umut’ adını verdi.

Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan ve AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna aileyi hastanede ziyaret etti. Çırpan, "Onun bir ailesi de artık biziz" dedi

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Eşinin ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Ebubekir Koluş, "Evimizdeydik, deprem oldu. Sonra bir hafta araçta kaldık. Teyzem aradı, çağırdı. Biz de buraya geldik. Bebeğimiz burada doğdu. Hastane de çok yardımcı oldu. Bebeğimiz bizim umudumuz olsun, diye ismini Umut koyduk" dedi.