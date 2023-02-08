Depremden kurtulan annesine 'Annem benim annem' diyerek sarılıp ağladı

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yaralılar ve depremde evsiz kalıp konaklama sorunu yaşayan vatandaşlar için çalışmalar süratle devam ediyor. Bu çerçevede deprem bölgesinden Antalya’da bulunan otellere gelmek isteyen 312 vatandaş için Gaziantep’ten özel uçak havalandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun ardından depremzedeleri taşıyan uçak, Antalya Havalimanına iniş yaptı. Depremzedelerden bazıları havalimanı çıkışında yakınları tarafından gözyaşları arasında karşılandı. 3 aylık bebeğine kavuşan bir trafik polisi de duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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"ANNEM BENİM ANNEM"

Malatya’dan gelen annesi Gürcü Kalkan’ı karşılayan Nevin Duran’ın, uzun sure annesine sarılarak gözyaşları arasında, "Annem benim annem, çok korktum" demesi adeta yürekleri dağladı. Depremde evi hasar gören Gürcü Kalkan, "Biz ölmedik, psikolojimiz öldü. Malatya yerle bir oldu. Binamızda hasar oluştu. Kızım ve oğlum burada bulunuyor. Sevdiklerimiz orada kaldı, çocuklarım orada kaldı. 60 yıllık emeğim yerle bir oldu" dedi. Kızı Nevin Duran ise, "Keşke herkes çıkabilseydi, kime sevinip kime üzüleceğiz. Çok kötü bir durum" diye konuştu.

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"YAŞANANLAR ANLATILMAZ, SADECE YAŞANIR"

Saliha Kaplan ise, "Gaziantep’ten geliyorum. Yaşanılanlar anlatılmaz, sadece yaşanır. Kelimeler kifayetsiz kalıyor" açıklamasına yer verdi. Mehmet Şahin da, "O süreci nasıl anlatalım? Çok dehşetli bir sallantı oldu. Ben ilk defa böyle bir deprem yaşadım" şeklinde konuştu.

Depremzedeler, daha sonra havalimanında bekleyen 6 otobüse binerek Kemer’de konaklayacakları otellere hareket etti. Bazıları ise yanında kalmayı tercih ettikleri yakınlarının evine gitti.

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