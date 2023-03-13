Depremden etkilenen 3 ilde eğitim başlıyor

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Depremin etkili olduğu 10 ildeki bakanlığa bağlı okullardaki 20 bin 868 binanın 24’ü depremde yıkıldı, 83’ü ise ağır hasar aldı. Bugüne kadar 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporu çıkarıldı. MEB, deprem bölgesindeki 10 ilin eğitim öğretime başlama tarihlerini üç kategoriye ayrıldığını açıklamıştı. Buna göre Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’da eğitim öğretim 1 Mart itibarıyla başladı. Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullar bugün açılıyor. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise eğitim öğretimin 27 Mart’ta başlaması planlanıyor.



3 İLDEN 23 BİN ÖĞRENCİ NAKİL ALDI



Adana’dan ve Osmaniye’den 4’er binin üzerinde, Gaziantep’ten ise 15 bine yakın öğrenci olmak üzere 23 bine yakın öğrencinin başka illerdeki okullara nakilleri yapıldı. Üç ildeki 1 milyon 300 bine yakın öğrenci ise kendi illerindeki okullara devam edecek. Bu kapsamda, Adana’da 497 bin 852, Gaziantep’te 662 bin 502, Osmaniye’de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci eğitim öğretime başladı.



KAYNAK KİTAP VE KIRTASİYE SETİ GÖNDERİLDİ



Bakanlık, okul açılış tarihi olarak belirlenen 13 Mart’tan önce bu üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi. Bunun yanında üç ildeki öğrenciler ve velileri için psikososyal destek hizmetleri sunuldu. Adana’da yaklaşık 63 bin, Gaziantep’te 68 bin ve Osmaniye’de 27 bine yakın öğrenci ve veli ile psikososyal destek hizmetleri kapsamında yaklaşık 158 bin görüşme yapıldı.