Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremden etkilenen 3 ilde eğitim başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Eğitim#Öğrenci
Depremden etkilenen 3 ilde eğitim başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de eğitim öğretimin başlaması için gerekli olan hazırlıkları tamamladı.

Haberin Devamı

Depremin etkili olduğu 10 ildeki bakanlığa bağlı okullardaki 20 bin 868 binanın 24’ü depremde yıkıldı, 83’ü ise ağır hasar aldı. Bugüne kadar 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporu çıkarıldı. MEB, deprem bölgesindeki 10 ilin eğitim öğretime başlama tarihlerini üç kategoriye ayrıldığını açıklamıştı. Buna göre Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’da eğitim öğretim 1 Mart itibarıyla başladı. Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullar bugün açılıyor. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise eğitim öğretimin 27 Mart’ta başlaması planlanıyor.

3 İLDEN 23 BİN ÖĞRENCİ NAKİL ALDI

Adana’dan ve Osmaniye’den 4’er binin üzerinde, Gaziantep’ten ise 15 bine yakın öğrenci olmak üzere 23 bine yakın öğrencinin başka illerdeki okullara nakilleri yapıldı. Üç ildeki 1 milyon 300 bine yakın öğrenci ise kendi illerindeki okullara devam edecek. Bu kapsamda, Adana’da 497 bin 852, Gaziantep’te 662 bin 502, Osmaniye’de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci eğitim öğretime başladı.

KAYNAK KİTAP VE KIRTASİYE SETİ GÖNDERİLDİ

Bakanlık, okul açılış tarihi olarak belirlenen 13 Mart’tan önce bu üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi. Bunun yanında üç ildeki öğrenciler ve velileri için psikososyal destek hizmetleri sunuldu. Adana’da yaklaşık 63 bin, Gaziantep’te 68 bin ve Osmaniye’de 27 bine yakın öğrenci ve veli ile psikososyal destek hizmetleri kapsamında yaklaşık 158 bin görüşme yapıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Eğitim#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık
20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... 'Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak'

#Joseph Deruvo Jr.
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin