Depremden 3 gün önce yazmıştı... Tüm Türkiye'yi ağlatan şarkı: Çocuklar Yağmur'un şarkısıyla anıldı

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Hatay’da, 7’nci sınıf öğrencisi Yağmur Rifaioğlu, 3 Şubat'ta yazdığı çocuk şarkısına öğretmeninden beste yapmasını istedi ancak 6 Şubat’taki depremde hayatını kaybetti. Öğretmenleri tarafından ‘Yağmur’un Şarkısı’ adıyla bestelenen şarkı, depremin yıldönümünde birçok okulda aynı anda söylendi.

Hatay Defne’de, Sümerler Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencisi olan Yağmur Rifaioğlu, müzik, şiir, tiyatro gibi faaliyetleri çok seven bir çocuktu. Ailesi de onu destekliyor, ilgi duyduğu alanlarda ilerlemesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyordu. Daha 11 yaşında olmasına rağmen ailesinin desteği sayesinde ileri düzeyde piyano çalıyordu. Yağmur ayrıca çocuk şarkıları da yazıyordu. Bu konuda da en büyük destekçisi müzik öğretmenleriydi.

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Yağmur, geçen yıl 3 Şubat'ta müzik öğretmenlerine yazdığı şarkının sözlerini göstermiş ve bu sözlere bir beste yapılmasını istemişti. Ancak 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti. Depremde ölen çocuklar Yağmur'un yazdığı şarkıyla anıldı. Yağmur'un korodaki arkadaşları şarkıyı söylerken gözyaşlarını tutamadı.

DEPREMDEN 3 GÜN ÖNCE YAZDI

Yağmur'un öğretmeni Sezgin Hoca, 'Yağmur şarkısı'nın hikayesini anlatırken zor anlar yaşadı. Sezgin Hoca, "Yağmur, koromuzun 7 yıldır üyesiydi. Bugün arkadaşları onun yerine söyledi. Depremden 3 gün önce annesiyle yazdığı şarkının ses kaydının bana göndermişti. Son cumartesi günkü çalışmada Yağmur, 'Korodaki arkadaşlarımızla söyleyebilir miyiz, düzenlemesini yapar mısınız?' demişti. 6 Şubat'ta başka bir dünyaya uyandık. 2 gün sonra Yağmur'un hayatta olmadığı haberini aldık. Daha sonra düşünerek Yağmur'un sesini arkadaşlarına, diğer insanlarına nasıl ulaştırabiliriz diye düşündük. Notasını alıp, düzenlemesini yapıp Türkiye'deki korolara herkese söylemelerini rica ettik. Bu projeyle Yağmur'un şarkısını Türkiye'deki tüm korolar ve kendi okuduğu Sümerler Ortaokulu'ndaki arkadaşlarıyla birlikte söyledik." dedi.

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Yağmur’un müzik öğretmeni Nezahat Göztepe öğrencisini şöyle anlattı:

Bu artık ortak acımız, gönül davamız oldu. O kadar çok bana mesaj yapan insan var ki. Yağmur'un şarkısını biz de söylemek istiyoruz, yanınızdayız' diye çok fazla mesaj atan var. Kimse ölmesin, dilemem ki böyle organizasyon yapılmasın.

Yağmur da tüm öğrencilerimiz de bizim için melek, hepsi bizim evladımız. O yüzden içimiz bir anne baba kadar acıyor. Ama bizi hissettiğine inanıyorum. Buna inanarak Sezgin Hoca ile yola çıktı. Bütün Türkiye onun şarkısını söylüyor.

Biz bunun için çabaladık, Hatay için el ele' diyerek yola çıktı. 6 yaşındaki çocuktan tutun da emekli öğretmenler de yazdı. Hepsinden Allah razı olsun.