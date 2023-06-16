Depremde zarar gören yardım başvurularının süresi uzatıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremde zarar gören ve afet bölgesinde bulunan tescilli yapılara ilişkin Bakanlığımız tarafından “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yapılacak proje ve uygulama yardımlarına ait başvuru süresi; söz konusu deprem bölgesindeki tescilli yapı sayısının çok fazla olması ve bu bağlamda vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 14 Temmuz 2023 tarihine uzatılmıştır.

Başvuruya ilişkin detaylı bilgileri içeren güncel açıklama metni Bakanlığımız internet sitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerimizin internet sayfalarından yayınlanacaktır.