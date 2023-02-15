Depremde yüzme havuzu beşik gibi sallandı

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep dahil 10 ili etkiledi. Binlerce bina yıkılırken, 35 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, deprem anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu'nda deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şiddetli sarsıntı ile havuzun beşik gibi sallandığı ardından suyun dışarı taştığı anlar yer aldı.