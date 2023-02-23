Depremde yıkıldı, 18 gündür duman yükseliyor! 'İtfaiye söndürse de yine yanıyor'

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Esat Doğan Caddesi'nde alt katları iş yeri olan 4 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Can kaybının olmadığı çökmenin ardından enkazda, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen, 18 gündür enkazdan dumanlar yükseliyor.

İdris Peker, "Bu yangın, depremin olduğu 6 Şubat'ta başladı. Burada da yangına neden olacak bir durum da yok. Burada manav, kasap, yemci ve çay ocağı vardı. İtfaiye söndürse de yine yanıyor. İçin için yanıyor ama sönmüyor" dedi. Ersöz Güler ise "Bu yangına itfaiye gelip, söndürme yapıyor. Ama bir şekilde içten yanmaya başlıyor. Sonra yukarıya doğru dumanlar çıkıyor. Neden olduğu belirsiz. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz" diye konuştu.

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