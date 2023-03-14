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Depremde yıkılan mahallelerinin başka yere taşınmasını istiyorlar

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#Malatya#Akçadağ#Deprem
Depremde yıkılan mahallelerinin başka yere taşınmasını istiyorlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 10:56

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi Büyük Sokak'taki evlerin yüzde 80'i yıkıldı. Depremde 1 kişinin öldüğü mahallenin muhtarı Vedat Akgün, yerleşim yerinin heyelan bölgesinde olduğunu belirterek, "Artık bu enkaz üzerinde yeni bir köy inşa etmenin anlamı yok, güvenli bir alanda yeni yaşam alanı oluşturmak istiyoruz" dedi.

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Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi Büyük Sokak’ta evlerin yüzde 80’i, 6 Şubat’taki depremlerde yıkıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi. Evlerin enkazında kalan 200 küçükbaş hayvan da öldü. Deprem sırasında dağlardan kopan kaya parçaları, kayısı bahçelerine kadar yuvarlandı.

Depremde yıkılan mahallelerinin başka yere taşınmasını istiyorlar

Muhtar Vedat Akgün, Deprem felaketinin ardından 1100 kişinin yaşadığı 160 haneli mahallenin taşınmasını istedi. Mahallede, Büyük Sokak'taki evlerin büyük bölümünün yıkıldığını anlatan muhtar Vedat Akgün, "Sokakta bulunan evlerin 55'i tamamen yıkıldı. Geri kalanlar da ağır hasarlı. Depremde çok büyük zarar gördük. Bir an önce köyün taşınması gerektiğini düşünüyorum. Depremin ardından buradaki mahalle sakinlerimizi tahliye ederek farklı illere gönderdik. Köyümüzün daha güvenli bir noktaya taşınmasını istiyoruz. Yıkılan evlerimizin yerine yenisinin yapılması, bir dahaki depremde yine acı yaşayacağımıza işaret ediyor. Biz güvenli bir alan olması için köyün taşınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Depremde yıkılan mahallelerinin başka yere taşınmasını istiyorlar

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Mahalleli de zemin etüdü yapılan farklı bir bölgeye taşınmaları için yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

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#Malatya#Akçadağ#Deprem

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