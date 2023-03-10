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Depremde yerleşim yerini değiştirenlerin haklarının korunması Resmi Gazete'de

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#Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi#Resmi Gazete#Deprem
Depremde yerleşim yerini değiştirenlerin haklarının korunması Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 03:24

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal (OHAL) kapsamında deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre; 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.

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#Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi#Resmi Gazete#Deprem

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