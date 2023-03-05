Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremde ulaşıma ‘scooter’ çözümü

Güncelleme Tarihi:

#DEPREM#Istanbul#Scooter
Depremde ulaşıma ‘scooter’ çözümü
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 07:00

İBB’nin olası İstanbul depremi için hazırladığı acil eylem planına göre, vapurlar yüzer hastane ve geçici barınma alanı olacak. 94 metro istasyonu lojistik merkezi ve geçici sağlık tesisi şeklinde düzenlenecek. Kapanacak yollardaki ulaşım da bisiklet ve elektrikli scooter’larla sağlanacak.

Haberin Devamı

Biliminsanları İstanbul’da olası 7.5 şiddetindeki bir depremde tahmini olarak 260 bin binanın zarar göreceğini, 90 bin binanın ise yıkılacağını ya da ağır hasar göreceğini öngörüyor. Bu durumda 4.5 milyon İstanbullu için barınma ihtiyacı ortaya çıkacak. İBB’nin hazırladığı Acil Eylem Planı’nda, olası afetten sonra yapılacak çalışmalar şöyle anlatıldı:

VAPURLAR YÜZER HASTANE

Toplanma alanı olarak 5 bin 636 yer belirlendi. Gelecek arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin havayoluyla İstanbul’a intikali, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Samandıra Askeri Havalimanı ve Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan sağlanacak. 570’şer kişilik barınma ve 200’er kişilik hasta kapasiteli hale getirilecek vapurlar yüzer hastane ve geçici barınma alanı olarak hizmete alınacak. Metro hatlarını depremzedelerin tahliyesi ve malzemelerin iç kesimlere iletilmesinde kullanacak. 94 istasyon noktası lojistik merkezi ve geçici sağlık tesisi olarak düzenlenecek. Depremde enkazın kapattığı yollarda ulaşım, bisiklet ve elektrikli scooter’larla sürdürülecek. Yardım malzemeleri, İstanbul iç bölgelerinde kurulacak birinci derece lojistik merkezlerinde (Kınalıada, Yassıören, Odayeri ve Kurtköy) toplanacak. Deprem sonrası barınma için, AFAD’ın belirlediği 1 milyon kişilik alanlara ek olarak 3.5 milyon kişinin barınabileceği geçici tesisler hizmete sokulacak. Bu alanlarda, depremzedelerin ilk 3 günlük su ihtiyacını sağlayacak kapasiteye sahip olması sağlanacak. Aynı şekilde enerji istasyonlarında elektrik kesintiye uğratılmayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEPREM#Istanbul#Scooter

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler
Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi İkincil riskler önlenebilir

Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi? 'İkincil riskler önlenebilir'

#Deprem
Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT