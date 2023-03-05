Depremde ulaşıma ‘scooter’ çözümü

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Biliminsanları İstanbul’da olası 7.5 şiddetindeki bir depremde tahmini olarak 260 bin binanın zarar göreceğini, 90 bin binanın ise yıkılacağını ya da ağır hasar göreceğini öngörüyor. Bu durumda 4.5 milyon İstanbullu için barınma ihtiyacı ortaya çıkacak. İBB’nin hazırladığı Acil Eylem Planı’nda, olası afetten sonra yapılacak çalışmalar şöyle anlatıldı:

VAPURLAR YÜZER HASTANE

Toplanma alanı olarak 5 bin 636 yer belirlendi. Gelecek arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin havayoluyla İstanbul’a intikali, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Samandıra Askeri Havalimanı ve Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan sağlanacak. 570’şer kişilik barınma ve 200’er kişilik hasta kapasiteli hale getirilecek vapurlar yüzer hastane ve geçici barınma alanı olarak hizmete alınacak. Metro hatlarını depremzedelerin tahliyesi ve malzemelerin iç kesimlere iletilmesinde kullanacak. 94 istasyon noktası lojistik merkezi ve geçici sağlık tesisi olarak düzenlenecek. Depremde enkazın kapattığı yollarda ulaşım, bisiklet ve elektrikli scooter’larla sürdürülecek. Yardım malzemeleri, İstanbul iç bölgelerinde kurulacak birinci derece lojistik merkezlerinde (Kınalıada, Yassıören, Odayeri ve Kurtköy) toplanacak. Deprem sonrası barınma için, AFAD’ın belirlediği 1 milyon kişilik alanlara ek olarak 3.5 milyon kişinin barınabileceği geçici tesisler hizmete sokulacak. Bu alanlarda, depremzedelerin ilk 3 günlük su ihtiyacını sağlayacak kapasiteye sahip olması sağlanacak. Aynı şekilde enerji istasyonlarında elektrik kesintiye uğratılmayacak.