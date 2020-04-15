Depremde ses duyulması normal

İstanbul dün saat 02.56’da Karadeniz’de meydana gelen 4.1’lik depremle sallandı. Ancak sarsıntıdan daha çok, deprem sırasında duyulan uğultu endişeye neden oldu. Uzmanlar sosyal medyada da çokça tartışılan uğultuyla ilgili şunları söyledi:

SARSINTI KAYALARDAN GEÇERKEN UĞULTU YARATIR

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan:

“Son deprem iki kıtanın tam sınırında meydana geldi. Kuzey Anadolu kırığı ile Büyükçekmece Çatalca kırığı Marmara Denizi’nin içerisinde kesişiyorlar. Büyükçekmece Çatalca kırığı Kuzey Anadolu kırığından daha yaşlı. Bu yüzden üretebileceği en büyük deprem 5.8. İstanbul’da bir depremin yıkıcı olabileceği eşik değeri ise 6.4. 18 km derinlikte olan 4.1 büyüklüğünde olan deprem asla yıkıcı değil, sadece sarsıldık. Bu sarsıntı sırasında meydana gelen sismik dalgalar, sarsıntıyı birbirlerine iletirken kayaların içerisinden geçer. Bu da uğultuya sebep olur. Kayalar yerin altında çatırdıyormuş ya da bir kamyon geçiyormuş gibi büyük bir ses duyarız. Depremin odağı İstanbul’a çok yakın olduğu için İstanbullular bu uğultuyu duydu. Sanki yerin altında bir bomba atıyormuş gibi bir çatırdama sesi gelir ve bu olağandır. Salgın dışarı çıkmamamızı deprem ise dışarı çıkmamızı söylüyor. Halk şu anda dışarıdaki salgından ve içerideki depremden korkuyor. Bu depremin arkasından büyük bir deprem gelmez. Beklenen Kuzey Anadolu kırığında beklediğimiz depremi tetiklemez. Tehlikeli bir durum söz konusu değil. Herkes evlerinde kalmaya devam etmeli.”

PANİĞE GEREK YOK

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz: “Deprem olduğunda ortaya koca bir enerji salınıyor. Kayalar kırılıyor. Özellikle yakınsanız böyle seslerin duyulması normal. Ancak tüm İstanbul’un bu sesi duyduğunu zannetmiyorum. Konu sosyal medyada biraz abartıldı. Panik havası yaratmaya gerek yok. Ancak deprem bölgesine çok yakın yerler bu sesi duymuş olabilir. Depremlerde iki dalga ortaya çıkar. Biri P diğeri S olarak adlandırılan iki sismik enerji dalgası. Biri çok hızlı geçer, o da ses yapar. P’de ayağınızın altından bir şey vuruyor gibi hissedersiniz. Ancak örneğin depremin merkez üssü Bolu olsaydı İstanbul’dan bu sesi duymazdık. Deprem sırasında gaz çıkışları da olabiliyor onlar da sese yol açıyor. İstanbul’da yaşanan depremin oluştuğu noktada küçük bir fay var ancak önemli bir fay hattı değil. Bu yüzden başka bir depremi etkilemesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz.”