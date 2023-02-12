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Depremde otoyol ve kara yollarında derin yarıklar, çökmeler oluştu

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#KAHRAMANMARAŞ#Deprem#Afad
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 16:15

PAZARTESİ günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş’ta kara yolu ve tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Yollarda kilometrelerce uzunluğunda çatlak ve yarıklar oluşurken, sarsıntının etkisiyle tahrip olan ve 2 gün trafiğe kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda da onarım çalışmalarına devam ediliyor.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilin etkilendiği depremde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Kahramanmaraş’ta, deprem birçok noktada yolları da tahrip etti. Pazarcık ilçesine bağlı Çöçelli Mahallesi'nde de depremin etkisiyle kara yolunun birçok noktasında kırıklar, yarıklar oluştu, çökmeler meydana geldi. Yer yer 2 metreyi bulan çökmeler nedeniyle yolların trafiğe kapanmasıyla birçok kırsal mahalle yoluna ulaşım da durdu.

Çöçelli Mahallesi Muhtarı Murat Sımsık, depremde büyük korku yaşadıklarını söyledi. Depremin etkisiyle kendilerini ailece dışarı attıklarını ve gün ağarmasıyla köyden çıkmaya çalışınca yollardaki derin yarık ve çatlakları gördüklerini anlatan Sımsık, “Adeta kıyameti yaşadık” dedi.

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Dron ile de görüntülenen bölgelerde yollardaki uzun çatlak, kırık ve çökmelerle oluşan tahribat gözler önüne çıktı. Tarım arazilerinde de meydana gelen derin yarık ve çatlaklar bölgede yaşayan insanları da endişendirdi.

TAG OTOYOLUNDA DA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

deprem kara yolları ve tarım arazilerinin yanı sıra Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda da hasara yol açtı. Depremde otoyolun Pazarcık bölgesi yakınlarındaki bölümlerinde çatlak, yarık ve çökmeler meydana geldi. Tedbiren 2 gün boyunca trafiğe kapatılan otoyol, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ulaşımın kontrollü şekilde sürdüğü otoyolda, ekiplerin onarım çalışmaları ise halen sürüyor.

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#KAHRAMANMARAŞ#Deprem#Afad

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