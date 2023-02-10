Depremde ölen şube müdürü ile anne ve babası Hakkari'de toprağa verildi

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Hakkari'de 20 yıl, Van'da ise 4 yıl okul müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra 1,5 yıl önce Malatya’da Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şube müdürü olarak tayini çıkan 2 çocuk babası Mücahit Tunç, Kahramanmaraş merkezli depreme evde yakalandı. Büyük bölümü çöken binadan çocuklarını kurtaran Mücahit Tunç, annesi Halime ve babası Kasım Tunç'u da dışarı çıkarmak için tekrar içeri girdi. Ancak bu sırada yaşanan artçı sarsıntıyla bina tamamen çöktü, Mücahit Tunç da enkaz altında kaldı.