Depremde ölen 32 turist rehberi anıldı

Haberin Devamı

Eğinlioğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin Eğinlioğlu, “Kelimeler yetersiz kalıyor bu felakette. Özellikle Adıyaman’da otel enkazında kalarak hayatını kaybeden meslektaşlarım adına çok üzgünüm. Bunun hüznü ve üzüntüsüyle ülke genelinde bugünleri aşacağımızı ve daha güzel tedbirlerle daha iyi günler dileyerek, günümüzü geçireceğiz. Bugün rehberlerin önemi, kültürel değerlerin önemini vurgulayarak mesleğimiz adına kutlamalar yapardık; ama bugün çok hüzünlüyüz” diye konuştu.