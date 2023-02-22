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Depremde ölen 32 turist rehberi anıldı

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#Adıyaman#Grand Isias Oteli#Turist Rehberleri
Depremde ölen 32 turist rehberi anıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Hakan Eğinlioğlu ve birlik üyeleri, ‘21 Şubat Dünya Rehberler Günü’ kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan grup, depremin vurduğu Adıyaman’da Grand Isias Oteli enkazında yaşamını yitiren 30 turist rehberi ile Hatay’da hayatını kaybeden 2 turist rehberini andı. 

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Eğinlioğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin Eğinlioğlu, “Kelimeler yetersiz kalıyor bu felakette. Özellikle Adıyaman’da otel enkazında kalarak hayatını kaybeden meslektaşlarım adına çok üzgünüm. Bunun hüznü ve üzüntüsüyle ülke genelinde bugünleri aşacağımızı ve daha güzel tedbirlerle daha iyi günler dileyerek, günümüzü geçireceğiz. Bugün rehberlerin önemi, kültürel değerlerin önemini vurgulayarak mesleğimiz adına kutlamalar yapardık; ama bugün çok hüzünlüyüz” diye konuştu.

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