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Depremde oğlu sayesinde hayatta kaldı, kahramanı olan evladı öldü! Acılı anneden kahreden sözler

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#Deprem#Malatya#Hazar Keleş
Depremde oğlu sayesinde hayatta kaldı, kahramanı olan evladı öldü Acılı anneden kahreden sözler
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 10:47

Malatya'da, Hazar Keleş (21) depremde yaşamını yitirirken, vücudunu siper ettiği annesi Züleyha Günaydın (47) hayatta kaldı. Her gün ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Züleyha Günaydın, "Deprem anında birbirimize sarıldık. Tavan üzerimize çöktüğü sırada oğlum kendini bana siper etti. Yavrum kollarımda can verdi, beni de yaklaşık 11 saat sonra enkazdan çıkardılar. Hayatta bir evladım vardı şimdi o da yok. Koca dünyada yapayalnız kaldım. Kurtulduğuma hiç sevinmedim" dedi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme kiralık oturdukları Battalgazi ilçesinin Halfettin Mahallesi'ndeki 5 katlı Akpınar Afettin Petek Apartmanı'nın 4'üncü katında yakalanan Züleyha Günaydın ile oğlu Hazar Keleş birbirlerine son kez sarıldı. Hazar Keleş, depremde vücudunu siper ettiği annesi Züleyha Günaydın'ın hayatını kurtardı kendisi ise yaşamını yitirdi.

Depremde oğlu sayesinde hayatta kaldı, kahramanı olan evladı öldü Acılı anneden kahreden sözler

'ÖLÜRKEN DE KAHRAMANIM OLDU'

Her gün ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Züleyha Günaydın, "15 yıl önce eşimden ayrılınca oğluma hem analık hem de babalık yaptım. Yardımlarla geçiniyorduk. Yavrumun tek hayali askere gidip ve orada şehit olmaktı. Ama 18 yaşında göz nakli olunca askere almadılar. Diğer gözü de tam olarak görmüyordu. Bana sürekli 'sana yük oluyorum' diyordu ve yüreğim parçalanıyordu. Benden istediği hiçbir şeyi ona alamadım. Depremden üç dört gün önce de mont istemişti. Birkaç yere gittim ama olmadı. Onun için para bile dilendim. Allah'a hep 'annemden önce benim canımı al' diye dua ederdi.

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Depremde oğlu sayesinde hayatta kaldı, kahramanı olan evladı öldü Acılı anneden kahreden sözler

Deprem anında birbirimize sarıldık. Tavan üzerimize çöktüğü sırada o kendini bana siper etti. Yavrum kollarımda can verdi, beni de yaklaşık 11 saat sonra enkazdan çıkardılar. Hayatta bir evladım vardı şimdi o da yok. Koca dünyada yapayalnız kaldım. Kurtulduğuma hiç sevinmedim" diye konuştu.

Depremde oğlu sayesinde hayatta kaldı, kahramanı olan evladı öldü Acılı anneden kahreden sözler

Oturdukları binada 20 dairenin olduğunu ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Züleyha Günaydın, "Sık sık oğlumun mezarına gelip saatlerce ağlıyorum. Parasızlıktan onun birçok isteğini yerine getiremedim. Hakkını helal etsin. O benim yaşarken olduğu gibi ölürken de kahramanım oldu. Yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle kendisini doya doya sevemedim. Umarım o çok istediği şehitlik mertebesine ermiştir" dedi.  

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#Deprem#Malatya#Hazar Keleş

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