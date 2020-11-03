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Haber Giriş: 03.11.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Depremde masa altına girmek doğru mu?

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Depremde masa altına girmek doğru mu?
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Depremde masa altına girmek doğru olup olmadığı konusunda pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, deprem anında masa altına girmek doğru bir yöntem mi? İşte, deprem esnasında masa altında saklanma hakkında detaylı bilgiler

Deprem esnasında konumlanma çok büyük öneme sahiptir. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

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