Depremde kız kardeşini kaybeden Fatma Doğanay, Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü oldu

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Kocaeli Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü’nden 2000 yılında mezun olan Fatma Doğanay’ın kariyer yolculuğu, disiplinli bir hayat ve üniforma tutkusuyla başladı. Polis ve itfaiyeci olmak arasında kaldıktan sonra tercihini itfaiyecilikten yana kullanan Doğanay’ın mesleğe olan bağlılığı, hayatının en zor dönüm noktalarından biriyle daha da perçinlendi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ne Sakarya’daki evlerinde yakalanan ve kız kardeşini enkaz altında kaybeden Doğanay, afet anında arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerinin hayati rolünü bizzat yaşayarak kavradı. Yaşadığı derin acıya rağmen diğer depremzedelerin yardımına koşan Doğanay, mezuniyetinin ardından girdiği sınavları kazanarak Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’a katıldı ve Türkiye’nin ilk kadın itfaiye şoförü olarak tarihe geçti.

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'İŞİMİ NEŞEYLE YAPIYORUM'

Mesleğini ilk günkü heyecan ve aşkla sürdürdüğünü belirten Fatma Doğanay, "26 yıl çok uzun bir süre gibi görünse de buraya yeni başlayan genç meslektaşlarımı gördüğümde kendimi onlarla aynı yaşta hissediyorum. İşimi, çalışma arkadaşlarımı ve yöneticilerimi çok seviyorum. Sevilmeden yapılacak bir meslek değil bu. Gece nöbetine uykusuz kalacağımı bilerek ama içimdeki büyük bir neşeyle geliyorum. İtfaiyecilik zor, zor olduğu kadar da kutsal bir meslek" dedi.

'HAZIR KITA BEKLİYORUZ'

Havalimanında acil durumlara müdahale etmek amacıyla 24 saat vardiya sistemiyle çalıştıklarını belirten Fatma Doğanay, "Telsizden bir anons geldiğinde ekip olarak saniyeler içinde kıyafetlerimizi giyip araçlarımıza geçeriz. Örneğin iniş takımı arızası yaşayan bir uçak için pilot yerel bekleme istediğinde pistteki stratejik noktalarımızda yerimizi alırız. Durum acil hal alırsa, her araç sıralı şekilde uçağın inişini takip eder ve uçak güvenli şekilde park pozisyonuna geçene kadar ona eşlik ederiz. Çok şükür bugüne kadar büyük bir olay yaşamadık; genellikle kuş çarpması, cam çatlaması veya lastik patlaması gibi durumlara hızlıca müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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'KADINLARIN YAPAMAYACAĞI İŞ YOK'

26 yıldır Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan Doğanay, "Kadınların her alanda başarılı olacağına inanıyorum. Bence kadın olsun erkek olsun herkesin ne istiyorsa ona inanması ve bu uğurda mücadele etmesi yeterli. Kadınlarımızın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. Zorlukları elbette var ama pes etmeyeceğiz" dedi.