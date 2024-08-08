Depremde kayıp ilanı verilmişti! Acı haber DNA eşleşmesi ile 18 ay sonra geldi

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetmiş ve bazı kişilerden de bir daha haber alınamamıştı. Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti. Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kadına ait her hangi bir ize rastlanamamıştı.

Durum üzerine genç kadının ablası İlknur Karaca, kardeşini bulabilmek için bir çok platformda yer almış ve elinden geleni yapmıştı. Merve Ateş'ten acı haber deprem felaketinin 18. ayında geldi. DNA eşleşmeleri ve resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığına defnedildiği tespit edildi.

Haberin Devamı

Mezarlık kayıtlarında genç kadının isimsiz olarak depremin 3. veya 4. günü emniyet güçleri tarafından defnedildiği bilgisinin yer aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kadının ailesinin yeniden DNA testi yaptırarak sonucun netleşmesi için başvuruda bulunacağı bilgisi alındı.

İlgili haber Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve Ateş’ten haber alınamıyor Haberi görüntüle

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce insan hayatını kaybetmişti. Felaketin ardından birçok insanda depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen yakınlarından gelecek haberi umutla bekliyor. İlknur Karaca, aynı enkazdan çıkarılan 26 yaşındaki kardeşinin enkazdan sağ çıkarıldığını ve ölümcül bir yarası olmadığını iddia etmişti. O dönem herhangi bir haber alınamayan ve DNA eşleşmesi çıkmayan Ateş’in ablası Karaca, kardeşinin hafıza kaybı yaşadığını düşünerek gelecek umutlu haberi bekliyordu.