Depremde kaybettiği annesinden tek yadigardı! 'Hayatımdaki tek mucizeyi kullanmak istiyorum' dedi, kayıp yüzük için herkes seferber oldu

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Kahramanmaraş merkezli depremlere ailesiyle birlikte yakalanan Zehra Alın, asrın felaketinde annesi Cemile Alın'ı ve babası Tuncay Alın'ı kaybetmişti. Kendisi enkazdan sağ olarak çıkarılan genç kızın annesinden geriye kalan tek varlığı olan yüzüğüyse geçtiğimiz günlerde tatil için geldiği Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahil mevkiinde kayboldu. Annesinin hatırası olan yüzüğü bulmak için sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Alın, milyonlarca insana ulaşmayı başardı. Genç kızın yürek burkan paylaşımı üzerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün harekete geçti. Genç kızla görüşme yapan 2 başkan, yüzüğü bulabilmek için sahilde ve denizde çalışma başlattı. Ekipler yüzüğü bulabilmek için sahilde dedektörle arama yaparken dalgıç adamlar da denizde arama yapıyor.

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“BEN ANNEMİ, BABAMI, BABAANNEMİ HEPSİNİ ORADA KAYBETTİM”

6 Şubat depremine ailesiyle birlikte Kırıkhan ilçesinde yakalandığını dile getiren 32 yaşındaki Zehra Alın, “Öğretmenim İstanbul'a atanmıştım. 6 Şubat depreminde buradaydım, atandıktan sonraki evime ilk gelişimdi okullar tatil olmuştu, ben de annemin ve babamın yanına gelmiştim. Aile evinde yakalandım depreme. Depremin olduğu gün İstanbul'a uçağım vardı, deprem pazar günü oldu ve pazartesi okullar açılıyordu. Ben de son gün almıştım biletimi fakat havalimanına gittikten sonra iptal oldu biletim. İstanbul'da hava çok kötüymüş sanırım o zaman eve tekrar geri döndüm. Annem açtı kapıyı öyle bir gülüşmüştük. Annem de hayırlısı olsun falan dedi sonra geçtik uyumak için deprem böyle gerçekleşti. Depremden çok etkilenmeyen çevremizde oturan insanlar geldiler ve onları çok sonra çıkardık. Babaannem de alt kattaydı ben annemi de babamı da babaannemi de hepsini orda kaybettim. Sadece ben çıktım oradan. Annemden kalan yüzüğü kaybetme talihsizliğini de tatil için geldiğim Arsuz'da yaşadım ve yüzük kayboldu” dedi.

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“YÜZÜK BULUNMASA BİLE HALEN İÇİMDE BİR UMUT VAR”

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda milyonlarca kişiye ulaşacağını tahmin bile etmediğini dile getiren Alın, “Yani bir kere buraya geleceğini asla tahmin edemeden, etmeden yazmıştım o paylaştığım tweeti. Arsuz Belediye Başkanımıza, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza, burada çalışma yapan arkadaşlara ve Twitter'dan bana o duaları eden, annesinin yadigarını göndermek isteyen, aynısını yapmak isteyen ve kuyumcu arkadaşlara yani hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben şunu düşünerek paylaştım o tweeti; birisi benden sonra bulmuştur, çünkü su çok berrak çok temiz ve minicik bir parıltı bile görünebiliyor benden sonra bulan kişinin paylaşımımı bir ihtimal görüp bana yüzüğümü geri getireceğini ümit ederek paylaştım ama herkesler çok destek verdi. Çok şaşkınım ayrıca çok mutluyum gerçekten. Twitter'da da bunu söyledim bir daha söylemek istiyorum. Şimdi anne, baba aynı anda gidince yani üzerimde müthiş bir kimsesizlik hissi var. Depremden beri şu an ilk defa böyle bir sürü benim derdimi özümsemiş insan görüyorum, çok etkiledi beni. Yüzük bulunmasa bile halen içimde bir umut var, bulunmasa bile katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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“ARSUZ BELEDİYESİ OLARAK BÜTÜN EKİP SAHİLDE DEDEKTÖRLE YÜZÜĞÜ ARAMAKTAYIZ”

Sosyal medya üzerinden yapılan yürek burkan paylaşıma Hatay Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte kayıtsız kalmadıklarını dile getiren Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün ise, “Ben canlarımızın bizim üzerimizde bıraktığı hatıraya sahip çıkmak adına Zehra kardeşimizin kaybettiği yüzüğü Arsuz Belediyesi olarak çok önemsiyoruz. Anısı çok kıymetli olan bu yüzüğü sahibine kavuşturmak adına Arsuz Belediyesi olarak bütün ekip sahilde detektörle yüzüğü aramaktayız. Aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın da duyarlı yaklaşımından ötürü teşekkürümü dile getirmek isterim. Onların da dalgıç adamları yüzüğü bulmak adına yoğun bir çaba harcıyor. İnşallah bir nebze de olsa Zehra kardeşimizin anısına sahip çıkar ona destek oluruz birazcık olsun acılarını dindirmiş oluruz, tekrar hepimize geçmiş olsun. Zehra kardeşimizin yanında olduğumuzu bilmesini isteriz” ifadelerini kullandı.