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Gökçe ADAR- Nevra UÇKAÇ/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 01.11.2020 - 12:02 | Son Güncelleme:

Depremde ilk 4 katı çöken binada Ayşe Özbek'in cansız bedenine ulaşıldı

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Depremde ilk 4 katı çöken binada Ayşe Özbek'in cansız bedenine ulaşıldı
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İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı'da zemindeki 4 katı çöken Barış Sitesi'ndeki binada Ayşe Özbek'in (66) cesedine ulaşıldı.

Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 7 katlı Barış sitesi, C blokun zemindeki 4 katı çöktü. Apartmanın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 11.00 sıralarında enkaz altından Ayşe Özbek'in (66) cesedine ulaştı.

Binada şu ana kadar 3 kişi sağ kurtarılırken Ayşe Özbek'le birlikte toplam 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında olduğu sanılan 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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