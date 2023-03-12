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'Depremde ikiye bölünen zeytin ağacının nedeni fay kaynaklı değil'

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#Afad#İzmir#Deprem
Depremde ikiye bölünen zeytin ağacının nedeni fay kaynaklı değil
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 11:14

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'ın Samandağı ilçesi Çubuklu köyünde ikiye bölünerek, bir parçası 10 metre yer değiştiren zeytin ağacı ile ilgili hareketliliğin fay kaynaklı olmadığını söyledi.

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerle sarsıldı. Depremler, yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açtı. DEÜ DAUM Müdürü ve AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ahmet Demir ve Gökhan Arslan'dan oluşan ekip ile afet bölgesinde çalışma yaptı.

Prof. Dr. Sözbilir, Hatay'ın Samandağı ilçesi Çubuklu köyünde ikiye bölünerek bir parçası 10 metre yer değiştiren zeytin ağacında incelemelerde bulundu.

Depremde ikiye bölünen zeytin ağacının nedeni fay kaynaklı değil

Prof. Dr. Sözbilir, zeytin ağacının sağ yanal yönde 10 metre ötelendiğinin doğru olduğunu, bu hareketin faya bağlı bir hareket olmadığını ve heyelan sonucu geliştiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Sözbilir, "10 metrelik yer değiştirme faya bağlı bir hareket olsaydı; 8.1'e varan Deprem olmasını gerektirirdi. Böyle bir durumda Samandağı'nda can ve mal kaybı katbekat artardı.

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Depremde ikiye bölünen zeytin ağacının nedeni fay kaynaklı değil

Burada gözlenen olay ise bölgede kritik dengede duran heyelanların şiddetli sarsıntı nedeniyle aktif hale gelmesi şeklinde açıklanabilir. Buna benzer heyelanlar, Altınözü gibi alanlarda görüldüğü gibi faylardan uzak yerlerde de gözlenmiştir. Depremler sırasında veya hemen sonrasında gelişen jeolojik yapıların doğru tanımlanması ve bu tür heyelanlı bölgelerin depremlerden önce belirlenmesi hayati derecede önem taşımaktadır" dedi. (DHA)

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#Afad#İzmir#Deprem

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