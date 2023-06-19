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Depremde hayvanları telef olan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığından destek

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İbrahim Yumaklı#Deprem Bölgesi
Depremde hayvanları telef olan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığından destek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 19:06

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan üreticilere bedelsiz hayvan dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bedelsiz hayvan dağıtımından tarımsal desteklemelere kadar her alanda üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesi ilan edilen illerde hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvanları telef olan üreticilerin yanında olduklarını belirterek, “Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilerimizin yanındayız. Bedelsiz hayvan dağıtımından tarımsal desteklemelere kadar her alanda üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İbrahim Yumaklı#Deprem Bölgesi

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