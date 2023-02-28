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Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda

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#Hatay#Mersin#Deprem
Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 13:16

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yaşamını yitirenlerin adları, Mersin’de toprakla buluşturulacak fidanlar ile yaşatılacak.

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çakıllı fidanlık ekipleri, tüplere yerleştirdikleri sedir, ladin ve çamdan oluşan yaklaşık 50 bin fidanın üzerlerine depremde hayatını kaybedenlerin isimlerini yazdı. Özenle hazırlanan fidanlar, oluşturulacak araziye dikilecek.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda

Fidanların tüplere yerleştirilmesini sağlayan fidan yetiştiricisi Necip Özdemir, “Acımız çok büyük, yüreğimiz yanıyor. Türkiye’mizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatmak için fidanlarımıza adlarını veriyoruz" dedi.

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#Hatay#Mersin#Deprem

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