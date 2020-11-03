Son dakika haberi: İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler hakkında yürek yakan detay ortaya çıktı

İzmir’de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nın yıkılmasıyla hayatlarını kaybeden ikiz kardeşler Çınar Alpgündüz ve Sayra Alpgündüz’ün teknoloji içerikleri üreten bir sosyal medya kanalına konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı. Videoda ikiz olduklarını söyleyen Çınar ve Sayra’ya sunucunun, ’Hayalleriniz nedir?’ sorusuna Çınar’ın ’pilot’, Sayra’nın ise ’doktor’ yanıtını verdiği görülüyor.