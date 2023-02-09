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Depremde hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkaya'ya kızlarından üniformalı veda

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#YOZGAT#Deprem#Afad
Depremde hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkayaya kızlarından üniformalı veda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 15:35

HATAY'da depremde yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkaya (50) ve annesi Güler Özkaya (75) memleketleri Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Depremde yaşamını yitiren Naim Özkaya ve annesi Güler Özkaya için Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Yeşilyurt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Şefaatli Kaymakamı Yusuf Ilıca, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Naim Özkaya'nın kızları Zehra ve Sümeyye, babalarının askeri paltolarını giyerek katıldıkları törende tabutun başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, Kabakini köyü mezarlığında toprağa verildi. Astsubay Başçavuş Özkaya'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu, eşi Nimet Özkaya’nın enkazdan yaralı kurtulduğu, çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Depremde hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkayaya kızlarından üniformalı veda

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#YOZGAT#Deprem#Afad

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