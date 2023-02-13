Depremde hayatını kaybeden Astsubay Cengizhan Üz'e son veda

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Gaziantep'te askerlik görevini yapan yedek astsubaylar Hüseyin Esen, Cengizhan Üz ve Tayfun Adak, birlikte kaldıkları Cevdetpaşa Mahallesi, Mezbahane Caddesi üzerindeki Zaman Apartmanı'nda enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından ulaşılan 3 yedek astsubayın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ekipler tarafından enkazdan çıkartılan üç yedek astsubayın cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. İstanbul Çekmeköy'de yaşadığı ve özel bir üniversitenin iç mekan tasarım bölümü mezunu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Cengizhan Üz'ün 3 kardeş oldukları ve babaları Mehmet Üz'ün önceden vefat ettiği öğrenildi. Cengizhan Üz'ün Türk Bayrağına sarılı cenazesi Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'ne getirildi. Anne Fatma Üz ile ağabey Volkan Üz, taziyeleri kabul etti. Cenazeye Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim’in yanı sıra Cengizhan Üz'ün yakınları ve sevenleri katıldı. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Cengizhan Üz için askeri tören düzenlendi. Tören mangası tarafından taşınan cenaze Cekmeköy Çatalmeşe Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)