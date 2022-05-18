Depremde hayat kurtaracak

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin oluşturduğu ‘Autobee Takımı’ deprem bölgelerinde insanların geçemeyeceği küçük alanlardan geçerek veri toplayan bir araç üzerinde çalışıyor. Yazılımı ve mekanik parçaları tamamen Autobee Takımı tarafından yapılan araç için fizik, makine, elektrik elektronik ve matematik mühendisliği bölümü öğrencileri işbirliği yapıyor.

Takım kaptanı Makine Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Fuat Peri, hazırladıkları kara aracı hakkında şu bilgileri verdi: “Doğal afetlerde, özellikle deprem bölgelerinde artçı sarsıntılar ile yıkım gerçekleşmesi durumunda bu tarz araçların kullanılması çok daha mantıklı olacak. Çünkü artçı sarsıntılar enkazlara giren arama kurtarma görevlileri açısından büyük risk oluşturuyor. Ayrıca bu araçlar ya da daha küçük versiyonları insanların geçemeyeceği boşluklardan geçebilecek. Aracımız, görüntü aktarabiliyor. Üzerinde feneri ve mikrofonu var. Enkaz altındaki küçük aralıklarda insan sesini ve görüntüsünü hassasiyetle tarayabileceğimizi düşünüyoruz. Aracın yaklaşık 2-2.5 kilometre uzaklıktan veri aktarımı sağlayabileceğini öngörüyoruz.”

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SAVAŞTA DA KULLANILABİLİR

Aracın manuel olarak kontrol edilebildiğini, yüksekten atılabildiğini ve ters dönse de kendisini düzelttiğini söyleyen takım kaptanı Fuat Peri, tasarladıkları kara aracının savunma sanayinde de kullanılabilmesi için ayrıca çalışma yaptıklarını açıkladı.

Savunma sanayi alanında kullanılması noktasında aracı, 60-65 metre yükseklikten fırlatılmak üzere tasarlayacaklar. Aracın, özellikle tehlikeli savaş bölgelerinde helikopterden belirlenen bölgeye atılarak kullanılması planlanıyor. Fuat Peri, “Bu aracın lastiklerine çamur dolarsa nasıl ilerleyebileceği ve su geçirmezliği üzerinde çalışıyoruz. Tasarımımızı endüstriyel üretimi gerçekleşecek şekilde planlayıp tüm risk hesaplamalarını da ona göre yapıyoruz” diye konuştu.