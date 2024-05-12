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Depremde Hatay'da hayatını kaybetmişti... Taha Duymaz’ın annesinin buruk Anneler Günü

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#Taha Duymaz#Deprem#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 09:22

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay’da 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, Anneler Günü’nü buruk geçiriyor. Meryem Duymaz, “Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi” şeklinde konuştu.

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Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi’nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşarak kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanan Taha Duymaz, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti.

Depreme Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanarak hayatlarını kaybeden Taha Duymaz ve 2 kardeşi, Güveççi Mahallesi’nde defnedilmişti.

Depremde 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz, Anneler Günü’nü buruk yaşıyor. Bütün gün ağlayarak evlatlarının hasretiyle yaşayan anne Duymaz, “Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi” diyerek geçtiğimiz yıllarda yaşadığı güzel günleri yad etti.

Depremde Hatayda hayatını kaybetmişti... Taha Duymaz’ın annesinin buruk Anneler Günü

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AYNI ODADA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

Yaptığı yemeklerle fenomen olan evladı Taha Duymaz’ın Anneler Günü’nde kendisine hediye getirmeyi ihmal etmediğini söyleyerek Meryem Duymaz, “Umut, Melek ve Taha 3 evladımda depremde vefat etti. Halası ve kocası da aynı odada 5 kişi vefat ettiler.

Depremde Hatayda hayatını kaybetmişti... Taha Duymaz’ın annesinin buruk Anneler Günü

Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi. Bir defa bilezik getirdi, bir defa saat getirdi. Bir anneler gününde de elbise aldı. Çok zor, rabbim kimsenin başına vermesin. Bütün gün evde ağladım. Taha olsaydı, bana bir sürü hediye getirirdi” dedi.

Depremde Hatayda hayatını kaybetmişti... Taha Duymaz’ın annesinin buruk Anneler Günü

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#Taha Duymaz#Deprem#Hatay

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