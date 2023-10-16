Depremde Hatay'da enkazdan kurtarılmıştı, aylar sonra acı haber geldi

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Depreme Hatay’ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu’nun anne ve babasının enkazdan cansız bedeni çıkarılmıştı.

Fakıoğlu’nun kendisi de enkazdan depremin 7. gününde kurtarılmıştı. Fakıoğlu'nun 100 gün süren yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesinin ardından Ankara’da özel bir bakımevinde tedavisine devam edildi. Depremde iki bacağını da kaybeden genç adam, geçtiğimiz cuma günü gece saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

“ARTIK GELECEĞİN PLANLARINI KURUYORDUK”

Kardeşinin anne ve babasının başucuna defnedildiğini belirten Merih Fakıoğlu, “6 Şubat depreminde ben, eşim ve çocuklarım evimizden sağ salim çıktık. Annem, babam ve kardeşim aynı evde kalıyorlardı. Annemi, babamı kaybettik. Kardeşim enkazdan 7. gün gündüz saatlerinde çıkarıldı. İki bacağı kesildi maalesef. Akabinde 100 güne yakın bir yoğun bakımda kaldı. 100 gün sonunda onu da ben kendi imkanlarımla Ankara'ya aldırdım. Ankara'da sonra özel bir bakımevine yerleştirdik. Yani çok iyi bir şekilde giden bir bakım hizmeti de alıyordu.

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Tabii vücudu artık belli bir süre sonra çok da direnemedi. İki gün önce de kalbi durdu gece 03.42 sularında. Yani vücudunda çok ciddi sıkıntılar vardı bu 100 gün süresince. İşte böbreklerde yetmezlik, akciğerlerde sorunlar vardı. Dün itibarıyla kendisini defnettik. Planlı 8 aydır yani hastane ortamında. Son birkaç aydır da özel bir bakımevinde. Yine tabii ki doktor, hemşire, hizmet alacağı bir yerdeydi kendisi, 8 ay boyunca da çabaladı. Artık dediğim gibi geleceğini kuruyorduk. Protezler yapılacak, işine başlayacaksın şeklinde. Maalesef olmadı. Kalp krizi geçirdi ve hayata veda etti yani” dedi.

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