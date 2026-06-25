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Depremde hasar görmüştü! 16 katlı Çukobirlik binası 420 kilogram dinamitle yıkıldı

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#Çukobirlik#Dinamit#Yıkım
Depremde hasar görmüştü 16 katlı Çukobirlik binası 420 kilogram dinamitle yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 17:26

Adana’da 1940 yılında pamuk üreticilerini desteklemek amacıyla kurulan Çukobirlik’in, 16 katlı tarihi hizmet binası, 2023 yılında olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar almıştı. Tarihi bina 420 kilogram dinamit kullanılarak yıkıldı. D-400 kara yolunda geniş güvenlik önlemlerinin de alındığı yıkım anı dronla görüntülendi.

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Çukurova'da pamuk üreticilerini desteklemek amacıyla; Adana, Ceyhan ve Tarsus Tarım Satış kooperatiflerinin bir araya gelip, 1978 yılında kurduğu Çukobirlik’in, Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi’ndeki 48 yıllık 16 katlı hizmet binasının yıkılmasına karar verildi. İncelemelerde özellikle son depremlerin ardından binanın taşıyıcı kolonlarında ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Yapının mevcut haliyle can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğunun belirlenmesi üzerine yıkım kararı kesinleşti.

Depremde hasar görmüştü 16 katlı Çukobirlik binası 420 kilogram dinamitle yıkıldı

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI, SANİYELER İÇİNDE YIKILDI

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Yıkımın detayları konusunda yapılan değerlendirmelerde, kolonlara dinamit konulup, kontrollü patlatma yöntemi tercih edildi. Bu kapsamda metal söküm işlemleri tamamlanıp, boşaltıldıktan sonra binanın çeşitli noktalarına 420 kilogram dinamit yerleştirildi. D-400 kara yolunun araç trafiğine kapatılıp, geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkım başlatıldı. Geri sayımın ardından fünyenin ateşlenmesiyle dinamitler kontrollü olarak patlatıldı. Tarihi bina saniyeler içinde yıkılarak, enkaza dönüştü. Ayrıca yıkım anı dronla görüntülendi.

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Depremde hasar görmüştü 16 katlı Çukobirlik binası 420 kilogram dinamitle yıkıldı

"SİMÜLASYONA YÜZDE 98 UYUMLU GERÇEKLEŞTİ"

Yıkımla ilgili bilgi veren Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Ersoy, "Binanın yıkımı ekskavatör veya vinçlerle mümkün olmamıştır. Dolayısıyla kontrollü olarak patlayıcıyla yıkımı kararı verilmiştir. Maliyetinin az olması, kısa süreli toz oluşumu, yer sarsıntısı, şok dalgası ve gürültünün az olması nedeniyle bu yöntem tercih edildi. İlk 4 katta kolon ve perdelere 2 binin üzerinde delik delinerek, yeni nesil patlayıcılar yerleştirildi. Bu proje için 3 aydır uğraşıyoruz. Yıkım ruhsatı alınmış, güvenlik tam olarak sağlanmıştır. Akabinde yıkım başarılı olarak, simülasyona yüzde 98 oranında uygun olarak gerçekleşmiştir. Başarılı olduğumuz için çok mutluyuz. Ekibime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Bölgede ekiplerin enkaz kaldırma ve molozları taşıma işlemi sürüyor.

 

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#Çukobirlik#Dinamit#Yıkım

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