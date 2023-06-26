Depremde hasar gören yollar, KGM'nin yerli sistemi ile tespit edilip, onarıldı

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Bakan Uraloğlu, KGM'nin 'Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, depremde hasar alan yolların sistem sayesinde hızlı bir şekilde tespit edilip onarıldığını belirterek, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistem sayesinde, depremden hemen sonra tüm kara yollarımızın hasar gören kısımlarını onararak açık hale getirdik. Özellikle deprem bölgesindeki tünellerin ve ana güzergahlar, bu sistemle çekimleri yapılarak kontrol edildi. Bu sistemle aslında tüm yollarımızın tarihsel değişim analizi yapılıyor. Yapılan bu çalışmalarla aynı zamanda bölgesel anlamda sahadaki zemin kaymalarının da noktasal olarak ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Deprem sonrasında tünellerde bir değişim olup olmadığını gözlemlemek için yeniden çekimler yapılarak incelemelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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'AVRUPA'NIN EN BÜYÜK PROJESİ'

Sisteme ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Projeye 2018 yılında başladık. 2 yıl içerisinde 95 bin kilometrelik çekim ağında, KGM'nin sorumlu olduğu yolların tamamında; saniyede 1 milyon 600 bin nokta bulutu ve 5 metrede bir panoramik görüntü çektik. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz mobil haritalama sistemimiz, alanında Avrupa'nın en büyük projesi olarak dikkat çekiyor" dedi.

Her yıl değişen yolların verilerinin sisteme aktarıldığını belirten Uraloğlu, elde edilen verilerden kaplama, oto korkuluk, trafik levhası gibi 33 farklı yol envanter verisi oluşturulduğunu; sistem sayesinde 4 milyonun üzerinde veri üretimi yapıldığını, tüm yolların ölçülebilir hassas koordinatlı 3 boyutlu lidar modeli ve panoramik görüntülerinin de KGM'nin sistemine aktarıldığını bildirdi.

'KGM'NİN TÜM BİRİMLERİNE HİZMET VERİYOR'

KGM'nin en önemli projelerinden olan sistemin, yapay zeka ile veri üretimi de gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, "Bu sistem sayesinde ölçümler alınarak hem çeşitli raporlar üretebiliyoruz hem de analiz yapabiliyoruz. 2022 yılından itibaren iş süreçlerinin takip edildiği bakım onarım modülünü de bu sisteme entegre ettik. Mobil ve web tabanlı bu proje ile artık köprü, menfez, oto korkuluk ve tel çitlerin bakım, onarımlarının harita tabanlı bu sistem ile yapılmasını sağlıyoruz. 1,3 petabayt verinin depolanarak yönetildiği sistemimiz, açık kaynak ile geliştirilerek lisans maliyeti olmadan KGM'nin tüm birimlerine hizmet veriyor" açıklamasında bulundu. (DHA)