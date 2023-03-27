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Depremde hasar gören Uzun Çarşı’daki işyerini açtı

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#Deprem#Hatay#Uzun Çarşı
Depremde hasar gören Uzun Çarşı’daki işyerini açtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

Depremlerin vurduğu Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 3.5 kilometre uzunluğundaki tarihi Uzun Çarşı da büyük hasar aldı.

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Depremden önce sokaklarında defne sabunundan nar ekşisine, zeytinyağından meyan kökü şerbetine, künefeden tepsi kebabına kadar yöreye özgü lezzet ve ürünlerin bulunabildiği çarşıda işyerlerinin kepenklerini sadece birkaç esnaf açabildi. Çarşıdaki tatlıcı dükkânında 4 kuşaktır sadece ramazan ayında küncülü helva üreten esnaf Şahap Fansa, ramazanın ilk gününde iş yerini açtı. Fansa, Uzun Çarşı’nın bir kolunun, dünyanın ilk kez ışıklandırılan turistik Kurtuluş Caddesi’nde bulunduğunu belirtti.

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#Deprem#Hatay#Uzun Çarşı

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